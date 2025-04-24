БАКУ /Trend/ - Венгерская компания готова инвестировать в экосистему Азербайджана.

Об этом в четверг в интервью Trend заявил генеральный директор компании 4iG по космическим и оборонным технологиям Иштван Шархэги в кулуарах Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025) в Баку.

По его словам, компания планирует наладить тесное сотрудничество с "Азеркосмос".

"Сегодня во второй половине дня мы объявим о подписании соглашения между нашими компаниями. Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы, в том числе по проектам в области дистанционного зондирования Земли, малых спутников и другим направлениям", - отметил он.

Шархэги подчеркнул, что 4iG готова инвестировать в азербайджанскую экосистему. "Мы ещё не определили конкретных инвесторов и сумму вложений, однако при успешной реализации бизнес-операций мы готовы направить необходимые средства в перспективные космические проекты в Азербайджане", - добавил он.

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