Подписан меморандум между "Азеркосмосом" и "Тюрксат" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между "Азеркосмос" и ведущей турецкой спутниковой телекоммуникационной компанией "Тюрксат".

Как сообщает Trend со ссылкой на "Азеркосмос", документ служит развитию взаимовыгодного сотрудничества между сторонами в области спутниковых телекоммуникаций и обмену знаниями, навыками и опытом.

Церемония подписания состоялась в рамках конференции по космическим технологиям, организованной "Азеркосмос".

В ходе конференции "Азеркосмос" подпишет около 10 меморандумов о взаимопонимании.

В рамках меморандума стороны намерены расширить стратегическое, экономическое, промышленное, научно-техническое и технологическое сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В то же время на основании подписанного документа предусмотрено проведение двусторонних консультаций по вопросам регионального и международного законодательства в области спутниковых услуг, надлежащего управления радиочастотами, услуг географических информационных систем, космических технологий, управления космическими проектами и по другим вопросам.

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