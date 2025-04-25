Представители частного сектора должны увеличивать инициативы с целью расширения бизнеса - Эльнур Алиев

БАКУ /Trend/ - Представители частного сектора должны активизировать инициативы ради роста бизнеса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на проходящей сегодня в Баку конференции на тему "Конституция и суверенитет — развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, креативные и инновационные инициативы представителей бизнеса расширят их бизнес и внесут больший вклад в экономический рост.

"Например, на освобожденных территориях есть успешные примеры таких инициатив. Предприниматели пользуются созданными возможностями для ведения бизнеса. Несмотря на то, что Агдамский промышленный парк был основан несколько лет назад, он уже является вторым по числу резидентов среди промпарков страны. Произведенные здесь товары не только поставляются на местный рынок, но и экспортируются за рубеж. Промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины", расположенный на пересечении важных транспортных узлов, также предоставляет предпринимателям новые возможности", - сказал Э.Алиев.

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