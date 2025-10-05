Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Home
  2. Economy

Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 5 October 2025 20:17 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Follow Trend on

Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
Read more

BAKU, Azerbaijan, October 5.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan climbed by 68.6 manat ($40.4), or 1.1 percent, as this week drew to a close, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold increased by 189.6 manat ($111.7), or three percent, compared to last week's figure, totaling 6,544 manat ($3,853).

Gold ounce value change

September 22

6,276 manat $3,696)

September 29

6,467 manat ($3,807)

September 23

6,364 manat ($3,748)

September 30

6, 574 manat ($3,871)

September 24

6,406 manat ($3,773)

October 1

6,571 manat ($3,870)

September 25

6,354 manat ($3,741)

October 2

6,571 manat ($3,869)

September 26

6,370 manat ($3,751)

October 3

6,535 manat ($3,848)

Average weekly rate

6,354 manat ($3,741)

Average weekly rate

6,544 manat ($3,853)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, climbing by 0.1363 manat, or $0.08, which is a jump of 0.17 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 79.97 manat ($47.1), up 5.07 manat ($2.99) or 6.8 percent, more than last week's figure.

Silver ounce value change

September 22

74 manat ($43.56)

September 29

79.61manat ($46.9)

September 23

74.66 manat ($43.95)

September 30

80.08 manat ($47.18)

September 24

75.06 manat ($44.19)

October 1

71.4 manat ($47.18)

September 25

74.71 manat ($43.98)

October 2

80.34 manat ($47.33)

September 26

76.03 manat ($44.76)

October 3

79.74 manat ($46.98)

Average weekly rate

74.89 manat ($44.29)

Average weekly rate

79.97 manat ($47.1)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 101.98 manat ($60.10), or 3.7 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,694 manat ($1,587), up 200 manat ($118) or eight percent, compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

September 22

2,408 manat ($1,418)

September 29

2,759 manat ($1,626)

September 23

2,407 manat ($1,418)

September 30

2,718 manat ($1,601)

September 24

2,521 manat ($1,485)

October 1

2,677 manat ($1,577)

September 25

2,510 manat ($1,478)

October 2

2,659 manat ($1,566)

September 26

2,626 manat ($1,546)

October 3

2,657 manat ($1,565)

Average weekly rate

2,494 manat ($1,469)

Average weekly rate

2,694 manat ($1,587)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 216.9 manat ($127.80), or 9.8 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,188.57 manat ($1,290), which is 133.5 manat ($78.70) or 6.5 percent, higher compared to last week.

Palladium ounce value change

September 22

1,977 manat ($1,167)

September 29

2,202 manat ($1,300)

September 23

2,006 manat ($1,184)

September 30

2,159 manat ($1,272)

September 24

2,088 manat ($1,229)

October 1

2,133 manat ($1,256)

September 25

2,057 manat ($1,211)

October 2

2,161 manat ($1,274)

September 26

2,145 manat ($1,262)

October 3

1,985 manat ($1,171)

Average weekly rate

2,055 manat ($1,211)

Average weekly rate

2,188 manat ($1,290)

Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel

Tags:
Latest

Latest

Read more