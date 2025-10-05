Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, October 5. The price of an ounce of gold in Azerbaijan climbed by 68.6 manat ($40.4), or 1.1 percent, as this week drew to a close, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold increased by 189.6 manat ($111.7), or three percent, compared to last week's figure, totaling 6,544 manat ($3,853).
|
Gold ounce value change
|
September 22
|
6,276 manat $3,696)
|
September 29
|
6,467 manat ($3,807)
|
September 23
|
6,364 manat ($3,748)
|
September 30
|
6, 574 manat ($3,871)
|
September 24
|
6,406 manat ($3,773)
|
October 1
|
6,571 manat ($3,870)
|
September 25
|
6,354 manat ($3,741)
|
October 2
|
6,571 manat ($3,869)
|
September 26
|
6,370 manat ($3,751)
|
October 3
|
6,535 manat ($3,848)
|
Average weekly rate
|
6,354 manat ($3,741)
|
Average weekly rate
|
6,544 manat ($3,853)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, climbing by 0.1363 manat, or $0.08, which is a jump of 0.17 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 79.97 manat ($47.1), up 5.07 manat ($2.99) or 6.8 percent, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
September 22
|
74 manat ($43.56)
|
September 29
|
79.61manat ($46.9)
|
September 23
|
74.66 manat ($43.95)
|
September 30
|
80.08 manat ($47.18)
|
September 24
|
75.06 manat ($44.19)
|
October 1
|
71.4 manat ($47.18)
|
September 25
|
74.71 manat ($43.98)
|
October 2
|
80.34 manat ($47.33)
|
September 26
|
76.03 manat ($44.76)
|
October 3
|
79.74 manat ($46.98)
|
Average weekly rate
|
74.89 manat ($44.29)
|
Average weekly rate
|
79.97 manat ($47.1)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 101.98 manat ($60.10), or 3.7 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,694 manat ($1,587), up 200 manat ($118) or eight percent, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
September 22
|
2,408 manat ($1,418)
|
September 29
|
2,759 manat ($1,626)
|
September 23
|
2,407 manat ($1,418)
|
September 30
|
2,718 manat ($1,601)
|
September 24
|
2,521 manat ($1,485)
|
October 1
|
2,677 manat ($1,577)
|
September 25
|
2,510 manat ($1,478)
|
October 2
|
2,659 manat ($1,566)
|
September 26
|
2,626 manat ($1,546)
|
October 3
|
2,657 manat ($1,565)
|
Average weekly rate
|
2,494 manat ($1,469)
|
Average weekly rate
|
2,694 manat ($1,587)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 216.9 manat ($127.80), or 9.8 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,188.57 manat ($1,290), which is 133.5 manat ($78.70) or 6.5 percent, higher compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
September 22
|
1,977 manat ($1,167)
|
September 29
|
2,202 manat ($1,300)
|
September 23
|
2,006 manat ($1,184)
|
September 30
|
2,159 manat ($1,272)
|
September 24
|
2,088 manat ($1,229)
|
October 1
|
2,133 manat ($1,256)
|
September 25
|
2,057 manat ($1,211)
|
October 2
|
2,161 manat ($1,274)
|
September 26
|
2,145 manat ($1,262)
|
October 3
|
1,985 manat ($1,171)
|
Average weekly rate
|
2,055 manat ($1,211)
|
Average weekly rate
|
2,188 manat ($1,290)
Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel