Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, June 28. This week, the price of one ounce (31.1 grams) of gold in Azerbaijan fell by 338.8 manat ($199.29), or 4.6%.
According to the Central Bank of Azerbaijan, the average weekly price per troy ounce of gold fell by 309.5 manat ($182.06), or 4.3%, compared to the previous week, reaching 6,952.9 manat ($4,089.94).
|The price of one troy ounce of gold
|
June 15
|
-
|
June 22
|
7,107.3 manat ($4,180.76)
|
June 16
|7,349.02 manat ($4,322.95)
|
June 23
|
7,001.5 manat ($4,118.53)
|
June 17
|7,354.9 manat ($4,326.41)
|
June 24
|
6,908.2 manat ($4,063.65)
|
June 18
|7,335.5 manat ($4,315)
|
June 25
|
6,794.7 manat ($3,996.88)
|
June 19
|7,010.2 manat ($4,123.65)
|
June 26
|
-
|Average price per week
|7,262.4 manat ($4,272)
|Average price per week
|
6,952.9 manat ($4,089.94)
Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 13.4 manat ($7.88), or 12.1%.
The average weekly price per troy ounce of silver dropped by 10.8 manat ($6.35), or 9.4%, compared to last week, reaching 104.9 manat ($61.71).
|The price of one troy ounce of silver
|
June 15
|
-
|
June 22
|
111.3 manat ($65.47)
|
June 16
|118.5 manat ($69.71)
|
June 23
|
106.4 manat ($62.59)
|
June 17
|119.1 manat ($70.06)
|
June 24
|
103.9 manat ($61.12)
|
June 18
|117.3 manat ($69)
|
June 25
|
97.9 manat ($57.59)
|
June 19
|107.9 manat ($63.47)
|
June 26
|
-
|Average price per week
|115.7 manat ($68.06)
|Average price per week
|
104.9 manat ($61.71)
Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 157.9 manat ($92.88), or 5.6%.
The average weekly price per troy ounce of platinum decreased by 193.07 manat ($113.57), or 6.5%, compared to the previous week, reaching 2,770.3 manat ($1,629.59).
|The price of one troy ounce of platinum
|
June 15
|
-
|
June 22
|
2,832.9 manat ($1,666.4)
|
June 16
|2,999.95 manat ($1,764.68)
|
June 23
|
2,792.5 manat ($1,642.7)
|
June 17
|3,050.22 manat ($1,794.25)
|
June 24
|
2,780.96 manat ($1,635.9)
|
June 18
|2,993.9 manat ($1,761.12)
|
June 25
|
2,674.95 manat ($1,573.5)
|
June 19
|2,809.5 manat ($1,652.65)
|
June 26
|
-
|Average price per week
|2,963.4 manat ($1,743.18)
|Average price per week
|
2,770.3 manat ($1,629.59)
Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan dropped by 155.72 manat ($91.6), or 7.2%.
The average weekly price per troy ounce of palladium decreased by 150.8 manat ($88.7), or 6.7%, compared to the previous week, reaching 2,087.08 manat ($1,227.7).
|The price of one troy ounce of palladium
|
June 15
|
-
|
June 22
|
2,155.6 manat ($1,268)
|
June 16
|2,272.1 manat ($1,336.53)
|
June 23
|
2,107.4 manat ($1,239.7)
|
June 17
|2,286.2 manat ($1,344.82)
|
June 24
|
2,085.4 manat ($1,226.7)
|
June 18
|2,262.6 manat ($1,330.94)
|
June 25
|
1,999.9 manat ($1,176.4)
|
June 19
|2,130.6 manat ($1,253.29)
|
June 26
|
-
|Average price per week
|2,237.9 manat ($1,316.35)
|Average price per week
|
2,087.1 manat ($1,227.7)
Data for June 26th was not released due to the Armed Forces Day in Azerbaijan.