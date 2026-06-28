  1. Home
  2. Economy

Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy News 28 June 2026 13:00 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market
Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
Read more

BAKU, Azerbaijan, June 28. This week, the price of one ounce (31.1 grams) of gold in Azerbaijan fell by 338.8 manat ($199.29), or 4.6%.

According to the Central Bank of Azerbaijan, the average weekly price per troy ounce of gold fell by 309.5 manat ($182.06), or 4.3%, compared to the previous week, reaching 6,952.9 manat ($4,089.94).

The price of one troy ounce of gold

June 15

-

June 22

7,107.3 manat ($4,180.76)

June 16

 7,349.02 manat ($4,322.95)

June 23

7,001.5 manat ($4,118.53)

June 17

 7,354.9 manat ($4,326.41)

June 24

6,908.2 manat ($4,063.65)

June 18

 7,335.5 manat ($4,315)

June 25

6,794.7 manat ($3,996.88)

June 19

 7,010.2 manat ($4,123.65)

June 26

-
Average price per week 7,262.4 manat ($4,272) Average price per week

6,952.9 manat ($4,089.94)

Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 13.4 manat ($7.88), or 12.1%.

The average weekly price per troy ounce of silver dropped by 10.8 manat ($6.35), or 9.4%, compared to last week, reaching 104.9 manat ($61.71).

The price of one troy ounce of silver

June 15

-

June 22

111.3 manat ($65.47)

June 16

 118.5 manat ($69.71)

June 23

106.4 manat ($62.59)

June 17

 119.1 manat ($70.06)

June 24

103.9 manat ($61.12)

June 18

 117.3 manat ($69)

June 25

97.9 manat ($57.59)

June 19

 107.9 manat ($63.47)

June 26

-
Average price per week 115.7 manat ($68.06) Average price per week

104.9 manat ($61.71)

Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 157.9 manat ($92.88), or 5.6%.

The average weekly price per troy ounce of platinum decreased by 193.07 manat ($113.57), or 6.5%, compared to the previous week, reaching 2,770.3 manat ($1,629.59).

The price of one troy ounce of platinum

June 15

-

June 22

2,832.9 manat ($1,666.4)

June 16

 2,999.95 manat ($1,764.68)

June 23

2,792.5 manat ($1,642.7)

June 17

 3,050.22 manat ($1,794.25)

June 24

2,780.96 manat ($1,635.9)

June 18

 2,993.9 manat ($1,761.12)

June 25

2,674.95 manat ($1,573.5)

June 19

 2,809.5 manat ($1,652.65)

June 26

-
Average price per week 2,963.4 manat ($1,743.18) Average price per week

2,770.3 manat ($1,629.59)

Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan dropped by 155.72 manat ($91.6), or 7.2%.

The average weekly price per troy ounce of palladium decreased by 150.8 manat ($88.7), or 6.7%, compared to the previous week, reaching 2,087.08 manat ($1,227.7).

The price of one troy ounce of palladium

June 15

-

June 22

2,155.6 manat ($1,268)

June 16

 2,272.1 manat ($1,336.53)

June 23

2,107.4 manat ($1,239.7)

June 17

 2,286.2 manat ($1,344.82)

June 24

2,085.4 manat ($1,226.7)

June 18

 2,262.6 manat ($1,330.94)

June 25

1,999.9 manat ($1,176.4)

June 19

 2,130.6 manat ($1,253.29)

June 26

-
Average price per week 2,237.9 manat ($1,316.35) Average price per week

2,087.1 manat ($1,227.7)

Data for June 26th was not released due to the Armed Forces Day in Azerbaijan.

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more