Weekly review of Azerbaijani currency market

BAKU, Azerbaijan, October 4. This week (September 28 through October 2), the exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar remained unchanged.

According to Trend’s calculations, based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the weighted average exchange rate for the week was 1.7000 manat.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate September 21 1,7000 September 28 1,7000 September 22 1,7000 September 29 1,7000 September 23 1,7000 September 30 1,7000 September 24 1,7000 October 1 1,7000 September 25 1,7000 October 2 1,7000 Average exchange rate for the week 1,7000 Average exchange rate for the week 1,7000

Over the course of the week, the official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro fell by 0.0228 manat. The weighted average exchange rate decreased by 0.01644 manat compared to the previous week, standing at 1.92608 manat per euro.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate September 21 1.9507 September 28 1,9357 September 22 1,9512 September 29 1,9312 September 23 1,9425 September 30 1,9264 September 24 1,9353 October 1 1,9242 September 25 1,9329 October 2 1,9129 Average exchange rate for the week 1,94252 Average exchange rate for the week 1,92608

This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles increased by 0.0041 manat. The weighted average exchange rate rose by 0.00686 manat compared to the previous week, reaching 2.0215 manat per 100 rubles.

Official exchange rate of the Azerbaijani manat against 100 Russian rubles:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate September 21 2,0170 September 28 2,0145 September 22 2,0323 September 29 2,0118 September 23 2,0166 September 30 2,0261 September 24 2,0073 October 1 2,0365 September 25 2,0000 October 2 2,0186 Average exchange rate for the week 2,01464 Average exchange rate for the week 2,0215

This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira decreased by 0.0001 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.0001 manat compared to the previous week, reaching 0.0347 manat per lira.

Official exchange rate of the Azerbaijani manat against the Turkish lira: