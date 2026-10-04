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Weekly review of Azerbaijani currency market

Azerbaijan Round-up 4 October 2026 08:00 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijani currency market
Photo: Trend News Agency
Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
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BAKU, Azerbaijan, October 4. This week (September 28 through October 2), the exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar remained unchanged.

According to Trend’s calculations, based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the weighted average exchange rate for the week was 1.7000 manat.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar:

Date

Exchange Rate

Date

Exchange Rate

September 21

1,7000

September 28

1,7000

September 22

1,7000

September 29

1,7000

September 23

1,7000

September 30

1,7000

September 24

1,7000

October 1

1,7000

September 25

1,7000

October 2

1,7000

Average exchange rate for the week

1,7000

Average exchange rate for the week

1,7000

Over the course of the week, the official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro fell by 0.0228 manat. The weighted average exchange rate decreased by 0.01644 manat compared to the previous week, standing at 1.92608 manat per euro.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro:

Date

Exchange Rate

Date

Exchange Rate

September 21

1.9507

September 28

1,9357

September 22

1,9512

September 29

1,9312

September 23

1,9425

September 30

1,9264

September 24

1,9353

October 1

1,9242

September 25

1,9329

October 2

1,9129

Average exchange rate for the week

1,94252

Average exchange rate for the week

1,92608

This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles increased by 0.0041 manat. The weighted average exchange rate rose by 0.00686 manat compared to the previous week, reaching 2.0215 manat per 100 rubles.

Official exchange rate of the Azerbaijani manat against 100 Russian rubles:

Date

Exchange Rate

Date

Exchange Rate

September 21

2,0170

September 28

2,0145

September 22

2,0323

September 29

2,0118

September 23

2,0166

September 30

2,0261

September 24

2,0073

October 1

2,0365

September 25

2,0000

October 2

2,0186

Average exchange rate for the week

2,01464

Average exchange rate for the week

2,0215

This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira decreased by 0.0001 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.0001 manat compared to the previous week, reaching 0.0347 manat per lira.

Official exchange rate of the Azerbaijani manat against the Turkish lira:

Date

Exchange Rate

Date

Exchange Rate

September 21

0,0348

September 28

0,0347

September 22

0,0348

September 29

0,0347

September 23

0,0348

September 30

0,0347

September 24

0,0348

October 1

0,0347

September 25

0,0347

October 2

0,0346

Average exchange rate for the week

0,0348

Average exchange rate for the week

0,0347

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