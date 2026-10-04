Weekly review of Azerbaijani currency market

BAKU, Azerbaijan, October 4. This week (September 28 through October 2), the exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar remained unchanged.
According to Trend’s calculations, based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the weighted average exchange rate for the week was 1.7000 manat.
The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar:
|
Date
|
Exchange Rate
|
Date
|
Exchange Rate
|
September 21
|
1,7000
|
September 28
|
1,7000
|
September 22
|
1,7000
|
September 29
|
1,7000
|
September 23
|
1,7000
|
September 30
|
1,7000
|
September 24
|
1,7000
|
October 1
|
1,7000
|
September 25
|
1,7000
|
October 2
|
1,7000
|
Average exchange rate for the week
|
1,7000
|
Average exchange rate for the week
|
1,7000
Over the course of the week, the official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro fell by 0.0228 manat. The weighted average exchange rate decreased by 0.01644 manat compared to the previous week, standing at 1.92608 manat per euro.
The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro:
|
Date
|
Exchange Rate
|
Date
|
Exchange Rate
|
September 21
|
1.9507
|
September 28
|
1,9357
|
September 22
|
1,9512
|
September 29
|
1,9312
|
September 23
|
1,9425
|
September 30
|
1,9264
|
September 24
|
1,9353
|
October 1
|
1,9242
|
September 25
|
1,9329
|
October 2
|
1,9129
|
Average exchange rate for the week
|
1,94252
|
Average exchange rate for the week
|
1,92608
This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles increased by 0.0041 manat. The weighted average exchange rate rose by 0.00686 manat compared to the previous week, reaching 2.0215 manat per 100 rubles.
Official exchange rate of the Azerbaijani manat against 100 Russian rubles:
|
Date
|
Exchange Rate
|
Date
|
Exchange Rate
|
September 21
|
2,0170
|
September 28
|
2,0145
|
September 22
|
2,0323
|
September 29
|
2,0118
|
September 23
|
2,0166
|
September 30
|
2,0261
|
September 24
|
2,0073
|
October 1
|
2,0365
|
September 25
|
2,0000
|
October 2
|
2,0186
|
Average exchange rate for the week
|
2,01464
|
Average exchange rate for the week
|
2,0215
This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira decreased by 0.0001 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.0001 manat compared to the previous week, reaching 0.0347 manat per lira.
Official exchange rate of the Azerbaijani manat against the Turkish lira:
|
Date
|
Exchange Rate
|
Date
|
Exchange Rate
|
September 21
|
0,0348
|
September 28
|
0,0347
|
September 22
|
0,0348
|
September 29
|
0,0347
|
September 23
|
0,0348
|
September 30
|
0,0347
|
September 24
|
0,0348
|
October 1
|
0,0347
|
September 25
|
0,0347
|
October 2
|
0,0346
|
Average exchange rate for the week
|
0,0348
|
Average exchange rate for the week
|
0,0347