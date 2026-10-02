New Azerbaijan Party elects new board at 8th Congress

BAKU, Azerbaijan, October 2. The new composition of the Board of the New Azerbaijan Party (YAP) was determined at the party’s 8th Congress, Trend’s correspondent reports from the event.
Following discussions, the new composition of the Board was put to a vote and approved.
The 40-member Board includes President Ilham Aliyev, First Vice President Mehriban Aliyeva, Algish Musayev, Amin Ismayilov, Anar Iskandarov, Arif Rahimzade, Asif Asgarli, Aynur Sofiyeva, Azer Badamov, Bahar Muradova, Bayram Aslanov, Adalat Muradov, Afsun Sujayev, Eldar Azizov, Eldar Ibrahimov, Ali Ahmadov, Elmar Gasimov, Elnara Akimova, Elnur Sadigov, Fuad Ibrahimov, Hijran Huseynova, Hikmet Mammadov, Ilham Mammadov, Imamverdi Ismayilov, Kamal Jafarov, Mikhail Zabelin, Mubariz Gurbanli, Musa Guliyev, Parvin Karimzada, Ramiz Huseynov, Rauf Aliyev, Rashad Mahmudov, Shahin Ismayilov, Samir Jafarov, Tahir Budagov, Tahir Mirkishili, Tofiq Jahangirov, Ulviyya Hamzayeva, Vazeh Asgarov, and Ziyafat Asgarov.
For reference, the composition of the Board formed at the 7th Congress included President Ilham Aliyev, First Vice President Mehriban Aliyeva, Elnara Akimova, Bayram Aslanov, Azer Badamov, Rovshan Bayramov, Tahir Budagov, Tofiq Jahangirov, Kamal Jafarov, Samir Jafarov, Ali Ahmadov, Rauf Aliyev, Elshad Mirbashiroglu, Asif Asgarli, Vazeh Asgarov, Eldar Azizov, Ulviyya Hamzayeva, Ramiz Huseynov, Eldar Ibrahimov, Fuad Ibrahimov, Anar Iskandarov, Amin Ismayilov, Shahin Ismayilov, Parvin Karimzada, Rashad Mahmudov, Hikmet Mammadov, Ramin Mammadov, Tahir Mirkishili, Adalat Muradov, Bahar Muradova, Javid Osmanov, Elmar Gasimov, Musa Guliyev, Mubariz Gurbanli, Arif Rahimzade, Elnur Sadigov, Aynur Sofiyeva, Afsun Sujayev, Vasif Talibov, and Mikhail Zabelin.