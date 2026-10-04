Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, October 4. The price of one troy ounce of gold (31.1034768 grams) in Azerbaijan decreased by 18.70 manat ($11), or 0.3%, from September 28 through October 2.

According to Trend’s calculations based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the average weekly price of one troy ounce of gold decreased by 247.51 manat ($145.60), or 3.4%, compared to the previous week, to 7,094.67 manat ($4,173.34 ).

Price of one troy ounce of gold:

Date Price Date Price September 21 7,404 manat ($4,360) September 28 7,133.1 manat ($4,195.92) September 22 7,380 manat ($4,340) September 29 7,015.3 manat ($4,126.65) September 23 7,384 manat ($4,340) September 30 7,104.6 manat ($4,179.15) September 24 7,295 manat ($4,290) October 1 7,106.1 manat ($4,180.06) September 25 7,246 manat ($4,260) October 2 7,114.4 manat ($4,184.91) Average weekly price 7,342 manat ($4,318) Average weekly price 7,094.7 manat ($4,173.34)

Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan dropped by 1.29 manat ($0.76), or 1.2%.

The average weekly price of one troy ounce of silver decreased by 6.9 manat ($4.09), or 6.3%, compared to the previous week, to 104.06 manat ($61.22).

Price of one troy ounce of silver:

Date Price Date Price September 21 112.5 manat ($66.2) September 28 105.4 manat ($61.98) September 22 112.15 manat ($65.9) September 29 102.95 manat ($60.56) September 23 113.26 manat ($66.6) September 30 103.9 manat ($61.10) September 24 109 manat ($64) October 1 104.09 manat ($61.23) September 25 107.9 manat ($63.47) October 2 104.07 manat ($61.22) Average weekly price 111 manat ($65.3) Average weekly price 104.06 manat ($61.22)

Over the course of the week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan rose by 10.24 manat ($6.02), or 0.3%.

The average weekly price of one troy ounce of platinum decreased by 106.5 manat ($62.65), or 3.5%, compared to the previous week, and stood at 2,925.57 manat ($1,720.92).

Price of one troy ounce of platinum:

Date Price Date Price September 21 3,059 manat ($1,800) September 28 2,947.79 manat ($1,733.99) September 22 3,044 manat ($1,791) September 29 2,884.52 manat ($1,696.78) September 23 3,091 manat ($1,818) September 30 2,901.84 manat ($1,706.97) September 24 2,993 manat ($1,760) October 1 2,935.67 manat ($1,726.86) September 25 2,971 manat ($1,750) October 2 2,958.03 manat ($1,740.02) Average weekly price 3,032 manat ($1,783) Average weekly price 2,925.57 manat ($1,720.92)

Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 81.80 manat ($48.12), or 3.9%.

The average weekly price of one troy ounce of palladium decreased by 124.45 manat ($73.21), or 5.7%, compared to the previous week, to 2,062.41 manat ($1,213.19).

Price of one troy ounce of palladium: