В Уджаре идет реконструкция проселочных дорог (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Уджарском районе началась реконструкция автомобильной дороги Мюсюслю-Тезе Шильян-Баргюшад-Багбан-Юхары Шильян-Боят-Газйан, соединяющая дороги трех населенных пунктов – Мюсюслю, Тезе Шильян и Боят, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Дороги общей протяженностью 21,4 километра реконструируются в соответствии с IV технической категорией.

Отметим, что автомобильные дороги сел Мюсюслю, Тезе Шильян и Боят создадут комфортные и безопасные условия выезда из этих трех населенных пунктов с семитысячным населением на автотрассу Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)