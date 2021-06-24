Узбекистан готов помочь Китаю в строительстве фармацевтического завода в Навоийском регионе

Министерство инновационного развития Узбекистана готово оказать китайской стороне практическую помощь в реализации строительства завода по синтезу лекарственных препаратов в Навоийской области, передает Trend со ссылкой на Министерство инновационного развития.

Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с представителями Синьцзянского технического института физики и химии Китайской академии наук.

Во время встречи представители обменялись мнениями о реализации проекта по созданию завода по синтезу лекарственных препаратов в Навоийской области.

Согласно договоренности между Академией наук Китая и Академией наук Республики Узбекистан о создании завода по синтезу лекарственных препаратов в Навоийской области, после ввода инвестиций в размере 10 миллионов долларов китайской стороной и запуска завода, на заводе будут производиться натуральные и химические препараты, в том числе против коронавируса на сумму 36,3 миллиона долларов в год.

На данный момент разрабатываются документы о регистрации предприятия в соответствующих органах и членстве в свободной экономической зоне, ведутся соответствующие работы по выделению земельного участка, выбору генерального подрядчика и поставщика технологического оборудования, осуществления строительно-монтажных работ и т. д.

В Министерстве инновационного развития заявили, что реализация настоящего проекта Китаем отстает от утвержденного графика и подчеркнули о необходимости ускорения строительства. В случае необходимости Министерство инновационного развития готово оказать практическую помощь в реализации строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Андижане создадут специальный фонд помощи населению.