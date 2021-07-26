Город Санья на Хайнане к октябрю 2022 года создаст передовой центр карантина растений

Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань в связи с активизацией культурно-гуманитарных и торгово-экономических связей с другими странами готовится к октябрю 2022 года создать современный центр санитарно-карантинного контроля для растений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее сведениям, новый объект будет находиться на территории инновационной зоны "Ячжоувань" и должен обеспечивать безопасность международной торговли продукцией растительного происхождения. Процесс строительства, для которого власти мобилизовали более 140 рабочих, пока завершен на 20%.

"Этот карантинный центр окажет технологическую поддержку устойчивому и интенсивному развитию местного растениеводства, а также связанных с ним отраслей", - рассказал изданию осведомленный официальный источник.

Как он уточнил, инвестиции в проект составят 371,99 млн юаней (около $58 млн). Площадь застройки на территории объекта достигает 30 тыс. кв. м. Помимо карантинного комплекса, на этом участке ведется строительство водоочистительной станции.

Согласно планам китайского правительства, в ближайшие годы на Хайнане будет создана передовая научно-производственная отраслевая структура, способная стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства как самой провинции, так и прочих регионов страны. Предполагается, что благодаря объектам, расположенным на территории наукограда "Ячжоувань" в Санья, власти смогут существенно усилить продовольственную безопасность Китая.