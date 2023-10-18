Назван объем работ по государственному земельно-кадастровому учету на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Работы по государственному земельно-кадастровому учету продолжаются в рамках реализации "I Государственной программы по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в "Х" (бывший Twitter) министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках земельно-строительных работ проведены полевые работы на площади 718 406,5 га. Окончательно завершены работы и переведены в соответствующую кадастровую систему районы Зангилан (70 860 га), Губадлы (79 876 га), Кяльбаджар (195 406 га), Джебраил (104 936,5 га) и Лачин (177 417 га). Продолжаются работы по Физулинскому (45 636 га) и Агдамскому (44 275 га) районам", - говорится в публикации.

Напомним, что распоряжение "Об утверждении I Государственной программы по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" было подписано 16 ноября 2022 года.