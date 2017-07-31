S&P: В 2017 г инвестиции в экономику Азербайджана вырастут на 5,5%

31 июля 2017 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году инвестиции в экономику Азербайджана вырастут на 5,5 процента, ожидают аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor’s.

“Мы считаем, что объем инвестиций в экономику Азербайджана восстановится в этом году, чему способствуют работы в рамках проекта “Южный газовый коридор”, призванного доставить азербайджанский газ с месторождения “Шах Дениз - 2” до конца 2018 года сперва в Турцию, а затем к 2020 году - в Европу”, - говорится в отчете S&P по Азербайджану, опубликованном на сайте рейтингового агентства.

В 2018 году, по данным аналитиков агентства, инвестиции в экономику страны вырастут на 3,5 процента, а в 2019-2020 годах - на 2,5 процента.

По данным агентства, объем инвестиций в этом году составит 25,4 процента от ВВП Азербайджана или порядка 17,5 миллиарда манатов, в 2018 году - 25,1 процента (18,8 миллиарда манатов), в 2019 году - 24,3 процента (19,9 миллиарда манатов), в 2020 году - 23,7 процента (почти 21,1 миллиарда манатов).

Официальный курс на 31 июля составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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