Шахин Мустафаев: Азербайджан имеет большой потенциал в транзитных перевозках

2 августа 2017 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет большой потенциал в транзитных и грузовых перевозках, эффективно используя который можно увеличить доходы республики, считает председатель Координационного совета по транзитным грузоперевозкам, министр экономики Шахин Мустафаев.

“С уверенностью можно сказать, что глобальные инициативы и государственная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева по доведению транспортной инфраструктуры страны до мировых стандартов и повышению ее транзитного потенциала вносят основательный вклад в социально-экономическое развитие страны. Вместе с тем, Азербайджан превратился в важный транспортный узел, через который проходят различные маршруты, позиции республики в мире и регионе усилились, а ее политическая и стратегическая значимость возросла”, - сказал министр в интервью государственной газете “Азербайджан”.

Мустафаев напомнил, что для более эффективного использования транзитного потенциала Азербайджана указом главы государства 21 октября 2015 года был создан Координационный совет по транзитным грузоперевозкам.

“Результатом деятельности Координационного совета стало то, что в первой половине 2017 года через территорию Азербайджана прошли почти 16 тысяч грузовых автомобилей, что в 1,5 раза больше показателя января-июня прошлого года. В целом же за этот период по территории страны были перевезены 5,5 миллиона тонн транзитных грузов. Около 80 процентов (4,4 миллиона тонны) из них пришлись на нефть и нефтепродукты, 20 процентов (1,1 миллиона тонн) - ненефтяную продукцию. По сравнению с первым полугодием прошлого года перевозки нефти и нефтепродуктов выросли на 23 процента, а ненефтяной продукции - на 36 процентов”, - отметил министр.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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