Туркменистан и Грузия обсудили торгово-экономические проекты

8 августа 2017 17:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде, в МИДе Туркменистана состоялась встреча с делегацией Грузии возглавляемой заместителем министра финансов этой страны Николозом Гагуа, говорится во вторник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопросы торговых и экономических связей, а также возможности крупных стратегических проектов в данной области.

"Туркменская сторона выразила приверженность к развитию сотрудничества со странами Кавказского региона. В этом контексте была отмечена роль визитов на высшем уровне и приверженность сторон дальнейшей реализации достигнутых договоренностей на системной основе", - сказано в информации.

Говоря о двустороннем взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере, стороны обсудили возможности активизации совместных контактов с учетом вывода отношений в данном направлении на качественно новый уровень.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову выразил готовность к углублению и расширению взаимовыгодного партнёрства двух стран. Послание было направлено в июле 2017 года по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Грузией.

Ашхабад и Тбилиси изучают проекты по созданию транспортно-транзитной инфраструктуры между Каспийским и Черноморским регионами, использование которой позволит обеспечить широкую межрегиональную интеграцию с государствами Европы, Ближнего и Среднего Востока. Кроме того, официальный Тбилиси обращал внимание на то, что Грузия является важным звеном Южно-Кавказского транспортно-энергетического коридора и готова обеспечить надежный и безопасный транзит через свою территорию энергоносителей с Каспийского бассейна и Средней Азии. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Ашхабад и Баку расширят сотрудничество в энергетике – туркменский газ готовится к отправке в Европу?
Экономика 17:49
Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан и Азербайджан занимают особое место не только в региональном, но и в мировом масштабе
Политика 13:53
Президент Туркменистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 09:58
Кыргызстан обсудил вопросы сотрудничества с Казахстаном и Туркменистаном
Кыргызстан 7 августа 15:49
Туркменистан закупает транспортные средства в Японии и Южной Корее
Бизнес 7 августа 11:48
В Туркменистане растет экспорт электроэнергии
Энергетика 7 августа 11:40
Туркменистан активно развивает текстильную отрасль
Бизнес 7 августа 11:36
Уровень газификации Грузии компанией SOCAR превысит запланированные объёмы – министр (Эксклюзив)
Энергетика 7 августа 08:00
Туркменистан 12 августа отметит День Каспийского моря
Туркменистан 5 августа 07:43
Грузия обьявила источник газа для первого подземного хранилища (Эксклюзив)
Энергетика 4 августа 17:30
Туркменистан объявил тендер по реконструкции газового терминала
Тендеры 4 августа 16:20
Туркменистан наращивает экспорт электроэнергии
Энергетика 4 августа 14:58
Туркменистан активизирует геологоразведку
Бизнес 4 августа 12:09
Новый министр энергетики Грузии о проекте расширения Южнокавказского газопровода (Эксклюзив)
Энергетика 3 августа 13:54
Сеул готов к укреплению сотрудничества с Ашхабадом
Туркменистан 3 августа 07:23
Туркменистан и Турция обсудили вопросы делового партнерства
Туркменистан 3 августа 07:11
Уровень газификации Грузии компанией SOCAR превысит запланированные объёмы – министр (Эксклюзив)
Энергетика 2 августа 20:12
Импорт азербайджанского газа останется приоритетом для Грузии – министр (Эксклюзив)
Энергетика 2 августа 14:56