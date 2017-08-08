Туркменистан и Грузия обсудили торгово-экономические проекты

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде, в МИДе Туркменистана состоялась встреча с делегацией Грузии возглавляемой заместителем министра финансов этой страны Николозом Гагуа, говорится во вторник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопросы торговых и экономических связей, а также возможности крупных стратегических проектов в данной области.

"Туркменская сторона выразила приверженность к развитию сотрудничества со странами Кавказского региона. В этом контексте была отмечена роль визитов на высшем уровне и приверженность сторон дальнейшей реализации достигнутых договоренностей на системной основе", - сказано в информации.

Говоря о двустороннем взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере, стороны обсудили возможности активизации совместных контактов с учетом вывода отношений в данном направлении на качественно новый уровень.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову выразил готовность к углублению и расширению взаимовыгодного партнёрства двух стран. Послание было направлено в июле 2017 года по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Грузией.

Ашхабад и Тбилиси изучают проекты по созданию транспортно-транзитной инфраструктуры между Каспийским и Черноморским регионами, использование которой позволит обеспечить широкую межрегиональную интеграцию с государствами Европы, Ближнего и Среднего Востока. Кроме того, официальный Тбилиси обращал внимание на то, что Грузия является важным звеном Южно-Кавказского транспортно-энергетического коридора и готова обеспечить надежный и безопасный транзит через свою территорию энергоносителей с Каспийского бассейна и Средней Азии. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)