Выгодное предложение от Expressbank для корпоративных клиентов

11 августа 2017 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Expressbank предоставляет юридическим лицам и частным предпринимателям банковские услуги высокого качества и на выгодных условиях. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, по условиям новых тарифов корпоративные клиенты получат возможность воспользоваться нижеследующими льготами и предложениями по более чем 10 банковским услугам:

Зарплатные проекты – бесплатно

Услуги Business Card – бесплатно

Размещение POS-терминалов – бесплатно

Конвертация валюты – бесплатно

Осуществление денежных переводов внутри страны – бесплатно

Помимо всего этого банковская комиссия в 0% при осуществлении операций по обналичиванию денежных средств в течение одного месяца, открытии счета, выписке со счета, обналичивании денежных средств посредством POS-терминалов, осуществлении переводов с фонда заработный платы создает все условия корпоративным клиентам для более эффективного пользования финансовыми ресурсами. С января 2017 года более 1000 частных предпринимателей выбрали Expressbank для совершения своих банковских операций, что говорит о том, что клиенты высоко ценят данные условия.

За текущий год более 1000 частных предпринимателей отдали предпочтение Expressbank для осуществления своих банковских операций, что является показателем высокой оценки со стороны клиентов.

Следует отметить, что в рамках кампании юридическим лицам и частным предпринимателям, получившим кредит в банке, частично будут предоставлены определенные льготы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 - располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 600 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с банком посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.

Azernews Newspaper
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