БАКУ /Trend/ - Благодаря росту цен на рынках энергоресурсов и металлов сырьевой индекс Bloomberg показал лучший результат за последние шесть недель, сказал Trend в понедельник глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке эксперт Оле Слот Хансен.

По его словам, общим благоприятным фактором послужило возобновившееся снижение курса доллара.

"Поддержку нефти также оказывают продолжающийся процесс восстановления баланса на рынке и риски, связанные с новыми санкциями США в отношении Ирана. Готовность ФРС поддерживать мягкую денежно-кредитную политику и низкая инфляция способствовали повышению цен на золото, в то время как промышленные металлы подорожали под влиянием действий Пекина, который прикладывает все возможные усилия, чтобы ограничить производство и тем самым добиться снижения уровня загрязнения до открытия съезда Коммунистической партии КНР и наступления зимы", - считает Хансен.

По мнению эксперта, в повышение цен на нефть и драгоценные металлы свой вклад вносят также геополитические риски.

"Президент США Дональд Трамп поссорился с кем только можно: с законодателями на Капитолийском холме, со СМИ, с собственной администрацией, с Северной Кореей. Но самой ближайшей угрозой, пожалуй, является возможный отказ Трампа подтвердить выполнение Ираном ядерного соглашения, о чем он заявил в ходе своего выступления в пятницу. На следующей неделе, в среду, в Пекине произойдет одно из важнейших событий года – открытие XIX съезда Коммунистической партии. На этом съезде будут избраны лидеры партии и обозначены экономические приоритеты будущего. Стремясь реализовать свой амбициозный план контроля над загрязнением в крупных городах, Китай может занять ведущее место в развитии технологий по производству аккумуляторов, электрических автомобилей, а также в области борьбы с загрязнением в целом", - сказал Хансен.

Такие многообещающие цели по производству электрических автомобилей, а также планы ограничения промышленного производства, по словам Хансена, стали причиной повышения цен на промышленные металлы в последнее время, в особенности на медь (используется в электропроводке), никель (используется в производстве аккумуляторов) и алюминия (используется в производстве автомобилей малого веса). Колебания курса китайского юаня, как считает Хансен, также сказываются на общей динамике цен на указанные металлы.

"В секторе зерна общая ситуация существенно не изменилась. Цена на соевые бобы подскочила до максимального за 2,5 месяца значения после того, как правительство США в своем ежемесячном отчете о балансе спроса и предложения понизило оценки урожая и производства. Картина с кукурузой и пшеницей была похожей, но на этих рынках новость произвела меньший эффект на стоимость. Тем не менее цены смогли восстановиться от контрактных минимумов. Поддержку оказали хедж-фонды, которые вышли на рынок и начали закрывать короткие позиции, посчитав, что на данном этапе цены зашли слишком далеко. Данные о позиционировании хедж-фондов за неделю до третьего октября показали, что на рынке образовалась чистая короткая позиция по пшенице и кукурузе и чистая длинная позиция по соевым бобам. При этом общая позиция по всем трем культурам остается ниже долгосрочного среднего значения, так как сохраняется избыток предложения. Тем не менее, несмотря на то, что цена кукурузы достигла нового контрактного минимума, чистая короткая позиция на уровне 143 201 лот составляет всего 69 процентов от максимального за один год значения, и это может свидетельствовать о снижении интереса к продажам", - сказал Хансен.

Эксперт отметил, что слабый доллар и понизившиеся ставки доходности по облигациям снова пришли на помощь золоту.

"После того как на предыдущей неделе металл достиг и устоял на уровне технической поддержки, он даже смог сформировать на недельном графике бычью фигуру «молот». Рейтинг неодобрения Трампа снова растет, пока президент ругается с законодателями на Капитолийском холме и повышает ставки в конфликте с Северной Кореей (военные силы) и с Ираном (санкции). После выхода протокола сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, в котором неожиданно прозвучали голоса в пользу сохранения мягких условий политики, а также данных по инфляции, которые оказались ниже прогнозов рынка, цена золота продолжила расти и поднялась выше отметки 1300 долларов за унцию. ФРС выдала довольно сдержанный прогноз инфляции, пытаясь ответить на вопрос, почему жесткие условия на рынке труда до сих пор не оказали воздействие на цены. Вывод, который можно сделать из протокола: ФРС не спешит увеличивать темпы повышения процентных ставок. В настоящее время рынок оценивает вероятность на уровне 73 процентов, о следующем повышении процентной ставки будет объявлено на заседании 13 декабря", - считает эксперт.

По словам Хансена, на протяжении недавней коррекции инвестиции в бумажные инструменты, а именно в биржевые индексные фонды, оставались на высоком уровне.

"В то же время хедж-фонды за последние три недели уменьшили бычьи ставки через фьючерсы на 30 процентов, тем самым снизив риск дополнительного давления на рынок, которое могло бы возникнуть в результате ликвидации длинных позиций. Найдя поддержку на уровне 1260 долларов за унцию, золото впоследствии восстановилось, но для того, чтобы это восстановление не осталось лишь слабой попыткой коррекции в рамках нисходящего тренда, необходимо, чтобы поддержка закрепилась выше отметки 1298 долларов за унцию", - сказал он.

Эксперт отметил, что на прошедшей неделе стоимость сырой нефти значительно повысилась под влиянием заявлений ОПЕК об успехах в снижении мирового избытка предложения, новости о сокращении запасов в США и почти рекордных импортных поставках в Китай.

"Незначительное падение цен было отмечено сразу после выхода ежемесячного отчета Международного энергетического агентства о состоянии нефтяного рынка. В прошлом месяце сообщение о высоком спросе во втором квартале вызвало рост цены марки Brent почти до 60 долларов за баррель, но в этот раз в отчете МЭА было меньше оптимизма. Теперь МЭА отмечает риск, что в 2018 году процесс снижения мировых запасов может остановиться по причине активного роста производства за пределами ОПЕК. В свете такого утверждения у ОПЕК, России и других членов соглашения остаются весьма ограниченные возможности в корректировке нормы соглашения о сокращении производства, срок действия которого истекает в марте следующего года. По прогнозу МЭА, объемы добычи за пределами ОПЕК в 2018 году вырастут на 1,5 миллиона баррелей в сутки, и эта оценка немного выше его прогноза роста мирового спроса на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки. Еженедельный отчет о запасах в США все же помог обрести нефти утраченную поддержку, а новость о почти рекордном импорте в Китай в прошлом месяце в сочетании с геополитическими рисками, связанными с ядерным соглашением с Ираном, обеспечила прирост по итогам недели", - сказал Хансен.

По его словам, восходящий тренд на рынке сырой нефти, который длится почти четыре месяца, начиная с июня, не пострадал во время самой последней коррекции.

"В течение последней недели рынку удалось отыграть более 61,8 процента коррекции, которая произошла в начале октября, и это говорит о возможном тестировании области сопротивления в ближайшие недели. Хедж-фонды были вознаграждены за то, что устойчиво держались во время упомянутой коррекции – бычьи ставки на сырую нефть и нефтепродукты уменьшились совсем незначительно. В целом наше мнение остается неизменным. На данном этапе потенциал роста цены нефти выше 60 долларов ограниченный, если только не произойдет какое-то серьезное геополитическое событие. ОПЕК и России придется продлить соглашение о сокращении добычи нефти после истечения срока его действия в марте, если они хотят достичь своей цели и восстановить баланс на рынке. Однако разница в 1,7 миллиона баррелей в сутки в прогнозах Службы энергетической информации США и ОПЕК относительно спроса на нефть в 2018 году красноречиво говорит о том, что прогнозировать цены на нефть дальше нескольких кварталов, не говоря уже о месяцах, сейчас сложно", - сказал Хансен.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)