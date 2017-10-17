SOCAR готовится ко второму выпуску облигаций для внутреннего рынка (ФОТО) (версия 2)

17 октября 2017 13:56 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Capital планирует осуществить второй выпуск облигаций SOCAR на внутреннем рынке, сказал журналистам во вторник главный консультант SOCAR по рынкам капитала Али Агаоглу.
"Мы работаем над этим вопросом. Сейчас сложно сказать, когда именно будут выпущены новые облигации SOCAR. Но у нас есть план по эмиссии объемом не ниже 50 миллионов через шесть месяцев", - сказал Агаоглу.
Он не уточнил, в какой валюте будут выпущены облигации, так как компания будет учитывать ситуацию на валютном рынке.
"Также это будет зависеть от реализации проектов SOCAR. Спрос на облигации SOCAR есть, как и потребность со стороны рынка капитала Азербайджана для его развития", - сказал Агаоглу.
Первая эмиссия облигаций SOCAR была осуществлена в сентябре 2016 года в объеме 100 миллионов долларов, с периодом обращения в пять лет и годовой доходностью в пять процентов. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 долларов, а годовая доходность каждой облигаций - 50 долларов.
(Автор: Максим Цурков)

Azernews Newspaper
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