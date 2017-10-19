Количество проверок бизнеса в Азербайджане сократилось в тысячи раз - замминистра (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В сфере предпринимательства Азербайджана за прошедшие 23 месяца были проведены 113 проверок, сказал в четверг заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на I международной конференции "Цифровой торговый хаб Азербайджана".

"Эти проверки были проведены по линии министерства по налогам. В предыдущие годы количество проверок за аналогичный период времени достигало сотни тысяч единиц. То есть, мы смогли сократить число проверок в тысячи раз", - сказал Бабаев.

По его словам, сокращение проверок значительно улучшило бизнес-среду.



"Улучшение бизнес-среды и проведение системных реформ позволили значительно расширить экспорт азербайджанской продукции. Это привлекло большое количество инвестиций в созданные промышленные парки. На сегодня в них инвестировано более 1,1 миллиарда долларов. Также хочу отметить механизм поощрения инвестиций, благодаря которому на реализацию 204 проектов были направлены около 1,7 миллиарда манатов инвестиций", - отметил Бабаев.



В четверг в Баку при поддержке Центра анализа экономических реформ и коммуникаций стартовала I международная конференция на тему «Цифровой торговый хаб Азербайджана: Перспективы развития».



На конференции представлены доклады об общей концепции развития цифровых торговых хабов, сотрудничестве в этой области, применении и взаимном признании электронных подписей. Докладчики выступают с презентациями о новых возможностях упрощения экспортных процедур, выдаче электронных подписей нерезидентам, онлайн-регистрации и управлении компаниями. Также в ходе конференции будут представлены новые решения в области электронного банкинга и инвестиций.



(Автор: Анвар Мамедов)