Азербайджан перевыполнил прогнозы по доходам и расходам госбюджета за три квартала (версия 2)

19 октября 2017 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В доходную часть государственного бюджета Азербайджана в январе-сентябре 2017 года поступили 12 041,9 миллиона манатов, что означает перевыполнение прогноза на 0,2 процента.

Об этом говорится в информации об исполнении бюджетных показателей, распространенном в четверг министерством финансов страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета увеличились на 19,2 процента или на 1 942 миллиона манатов.

Расходы госбюджета в отчетном периоде были на уровне 12 782,7 миллиона манатов (при исполнении прогноза на 100,7 процента). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы госбюджета увеличились на 20,3 процента (2 161,5 миллиона манатов).

Дефицит госбюджета составил 783,6 миллиона манатов.

В структуре бюджетных доходов поступления по линии министерства по налогам составили 5 224,8 миллиона манатов, что на 0,1 процента больше прогноза и на 6,1 процента (298,5 миллиона манатов). Из этих средств 73,2 процента (3 825,8 миллиона манатов) пришлись на долю ненефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет поступили 1950,4 миллиона манатов, что на 17,8 процента больше прогноза и на 17,9 процента (296,6 миллиона манатов) выше показателя января-сентября прошлого года.

Кроме того, в отчетный период в государственный бюджет поступили 246,7 миллиона манатов от платных услуг, оказываемых бюджетными организациями, что на 27,9 процента (53,8 миллиона манатов) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прочие поступления составили 323,2 миллиона манатов, 250 миллионов манатов из которых пришлись на трансферт со стороны Центрального банка.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в казну составили 4,3 миллиарда манатов, что на 275 миллионов манатов меньше предусмотренного объема.

В течение девяти месяцев 2017 года 38,1 процента (4865,1 миллиона манатов) расходов госбюджета были социального назначения, что на 7,8 процента или 351,4 миллиона манатов больше аналогичного показателя 2016 года. Как отмечается в сообщении, эти средства были направлены в фонд оплаты труда, на выплату стипендий и социальных пособий, на покупку лекарств и продовольствия.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов социально-культурного и бытового назначения составили 514,7 миллиона манатов, строительство и реконструкцию инфраструктуры в сфере энерго-, газо- и водоснабжения, коммунального хозяйства, мелиорации и в других сферах - 1666,1 миллиона манатов, в том числе на финансирование инвестиционных расходов в Нахчыванской Автономной республике из расходов на капвложения в госбюджете выделено 64,9 миллиона манатов.

В третьем квартале года бюджетные доходы составили 4320,3 миллиона манатов, расходы - 4590 миллионов манатов.

Расходы сводного бюджета по итогам января-сентября составили 16972,4 миллиона манатов, доходы - 17586,9 миллиона манатов. Профицит сводного бюджета составил 614,5 миллиона манатов.

Официальный курс на 19 октября составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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