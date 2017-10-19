AZAL вошел в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана (ФОТО)

19 октября 2017 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL, национальный авиаперевозчик Азербайджана) вошел в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA).

Соглашение подписали вице-президент ЗАО, исполнительный директор пассажирской авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев и председатель AzTA Нахид Багиров.

Как было отмечено на церемонии подписания, это первый случай, когда в Азербайджане частный и государственный сектор наладили партнерство для развития сектора туризма.

Это также первый опыт вхождения в состав правления AzTA авиакомпании – до сих пор в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана входили только туристические компании и отели.

AZAL обретает членство в Ассоциации и параллельно входит в состав правления AzTA, где будет координировать деятельность авиационного транспорта.

Деятельность AZAL в Ассоциации туризма Азербайджана означает формирование в стране трехстороннего координирования деятельности основных участников туристической индустрии – это туристические агентства, отели и авиационный сектор, без участия которого невозможно обеспечить достойное качество туристических услуг.

Вступление авиакомпании AZAL в состав правления и его членство в Ассоциации туризма Азербайджана способствует достижению одной из целей, поставленных главой государства перед участниками туристического сектора с целью обеспечения развития отрасли и приведения ее в соответствие с международными стандартами.

"Отныне все три главных звена туристической индустрии будут осуществлять координированную деятельность, которая обеспечит не только приток туристов в Азербайджан, но также позволит обеспечить развитие всех направлений туризма, что станет дополнительным импульсом для обеспечения занятости населения", - было сказано на мероприятии.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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