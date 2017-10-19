Азербайджанский Xalq Bank огласил итоги деятельности в 2017 году

БАКУ /Trend/ - По итогам 9 месяцев ОАО Xalq Bank увеличило активы на 8,2 процента, доведя этот показатель до 1 805,244 миллиона манатов.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, чистый процентный доход банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13 процентов и составил 56,995 миллионаманатов, операционные доходы - 2,53 миллиона манатов.

"Стоит отметить, что положительный тренд в чистых процентных доходах банка является следствием диверсификации доходных активов и снижения расходов. Сравнивая процентный доход от ценных бумаг за текущий отчетный период и аналогичный период прошлого года, налицо рост дохода от 176 тысяч манатов до 5 миллионов манатов. В общем же портфель ценных бумаг Xalq Bank за 2017 год увеличился от 8 миллионов до 116 миллионов манатов. Банк инвестирует в ценные бумаги со стабильным доходом и низким уровнем риска в разной валюте как на местных, так и на зарубежных фондовых рынках", - сказано в сообщении.

Таким образом, Xalq Bank сохранил прибыльность в течение всего 2017 года и завершил третий квартал с прибылью на сумму 13 124,66 тысячи манатов.

Сумма уставного капитала банка в течение года увеличилась на 6,35 процента и составила 225 078,6 тысячи манатов. Совокупный капитал по сравнению с прошлым годом увеличился до суммы 251 843,62 тысячи манатов, что означает 10,75-процентный прирост. Также, в течение 2017 года Xalq Bank выделил резервы на покрытие возможных убытков на сумму 25,051 миллиона манатов, увеличив общую сумму резервов до 127,897 миллиона манатов.

В результате эффективных и своевременно принятых мер, обьем просроченных кредитов в кредитном портфеле снизился на 21 процент, составив при этом всего лишь 63,461 миллиона манатов. Также, за счет повышения стандартов качества предоставляемых услуг и продуктов, оптимизировались кредитный и депозитный портфели банка, составив

1 285,399 миллиона манатов и 1 186,445 миллиона манатов соответственно.

Одним из приоритетный направлений стратегии развития банка в 2017 году является развитие филиальной сети. Наряду с увеличением финансовых показателей, увеличилось и количество филиалов. В течение года начали функционировать два новых филиала – “Товуз” и “Гёйчай”, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг и продуктов. 29-й по счету филиал “Геёчай” начал действовать с 16 октября текущего года. Также, уделяется внимание развитию сети банкоматов и POS-терминалов, росту обьема безналичных расчетов, чему свидетельствует увеличение количества карт на 72 процента за текущий год. Количество клиентов за этот год увеличилось на 21 процент.

[Anchor] Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО Xalq Bank за 2017 год еще раз подтверждают ведущие позиции банка в банковском секторе Азербайджана. Xalq Bank входит в тройку банков-лидеров страны. Данные успехи – это итог совместной деятельности лояльных клиентов, команды профессиональных сотрудников, продуманной и эффективной стратегии управления банком.