Российская компания приобрела бетонный завод в Казахстане

23 декабря 2017 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инвестиционный фонд Казахстана осуществил сделку купли-продажи имущества завода по производству изделий из ячеистого бетона в Актюбинской области.

«Фондом в декабре 2017 года заключен договор купли-продажи имущества завода по производству изделий из ячеистого бетона. При поддержке акимата (правительства) Актюбинской области фондом привлечен российский инвестор ТОО «ТД Фотон», сумма договора составила 1,5 миллиарда тенге», - сообщают казахстанские СМИ.

Инвестором будет проведена реконструкция завода железобетонных изделий и последующая организация производства ячеистого бетона. Производственный комплекс завершен на 98 процентов и на сегодняшний день находится на консервации.

Выпускаемая на германском оборудовании продукция будет представлена газоблоками, U-образными блоками для перемычек и армопоясами с захватным карманом, системами паз-гребней, железобетонными изделиями, товарным бетоном. Планируемые рынки сбыта - Казахстан и Россия.

Официальный курс на 23 декабря - 332 KTZ/USD.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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