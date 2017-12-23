Demirbank: Компенсации по вкладам будут выплачены в кратчайшие сроки

23 декабря 2017 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) в кратчайшие сроки выплатит компенсации вкладчикам Demirbank, говорится в сообщении банка, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Facebook.

Как отмечается, остальные обязательства банка будут выплачены в порядке, установленном законодательством, после назначения ликвидатора.

Банк просит клиентов по дополнительным вопросам звонить на короткий номер 149.

Лицензия Demirbank будет отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.

DemirBank является членом Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF), соответственно вклады населения в данном банке буду возвращены Фондом.

Решением Палаты назначен временный администратор в банке. Палата также обратилась в суд в связи с началом процесса банкротства.

В настоящее вермя верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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