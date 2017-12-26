Сколько вернут вкладчикам закрывшегося Demirbank?

26 декабря 2017 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Размер компенсируемых вкладов в азербайджанском Demirbank, лицензия которого была отозвана 23 декабря, составляет 63,5 миллиона манатов.

Об этом говорится в сообщении Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, распространенном во вторник.

Согласно первичной оценке, проведенной в банке, всего у Demirbank было 55 213 вкладчиков. При этом, размер вкладов у большей части (52 732 человека) клиентов не превышает одной тысячи манатов.

Размер некомпенсируемых вкладов в банке составляет 28,3 миллиона манатов.

Лицензия Demirbank отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.

DemirBank является членом Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF), соответственно вклады населения в данном банке буду возвращены Фондом.

Решением Палаты назначен временный администратор в банке. Палата также обратилась в суд в связи с началом процесса банкротства.

Официальный курс на 26 декабря составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Еще один ликвидируемый в Азербайджане банк может стать НБКО
Бизнес 26 декабря 07:00
Demirbank: Компенсации по вкладам будут выплачены в кратчайшие сроки
Бизнес 23 декабря 15:07
Ликвидирована лицензия одного из азербайджанских банков
Бизнес 22 декабря 22:42
В руководстве азербайджанского DemirBank произошли изменения
Бизнес 11 июля 15:52
В состав акционеров азербайджанского DemirBank вошли новые международные фининституты
Бизнес 11 июля 15:41
Ожидаются изменения в составе руководства одного из азербайджанских банков
Бизнес 17 мая 11:59
Глава департамента азербайджанского банка покинул свою должность
Бизнес 28 марта 12:18
Глава департамента азербайджанского банка покинул свою должность
Бизнес 3 марта 10:14
Азербайджанскому DemirBank удалось предотвратить большую часть хакерских атак
Бизнес 13 февраля 13:37
Один из акционеров азербайджанского Demirbank увеличил долю в капитале банка
Бизнес 7 декабря 2016 13:14
Азербайджанский банк планирует более чем всемеро увеличить капитал
Бизнес 14 ноября 2016 18:04
Fitch отозвало рейтинги одного из азербайджанских банков
Бизнес 11 ноября 2016 10:20
В азербайджанском банке новое назначение
Бизнес 21 сентября 2016 19:36
Доля проблемных кредитов в азербайджанском банке достигла 30%
Бизнес 16 сентября 2016 11:14
Как изменилась стоимость акций ряда крупнейших банков Азербайджана
Бизнес 4 июля 2016 13:56
В руководстве азербайджанского банка произошли изменения
Бизнес 28 июня 2016 15:53
В азербайджанском DemirBank новое назначение
Бизнес 7 июня 2016 16:27
Новое назначение в руководстве азербайджанского банка
Бизнес 18 мая 2016 15:47