Для пассажиров прямых ж/д рейсов из Узбекистана в Россию и Казахстан вводятся скидки

1 января 2018 10:44 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - "Узбекские железные дороги" вводят скидки для пассажиров прямых рейсов в направлении России и Казахстана в 2018 году.

Как отмечается в сообщении акционерного общества "Узбекистон темир йуллари", скидки вводятся для пассажиров прямых рейсов (следующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов международного сообщения).

Скидки, вводимые со 2 января, зависят от сроков предварительной покупки проездного документа.

Так, при покупке билета в период 45 – 31 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны, пассажир может получить скидку в размере 45 процентов.

При покупке билета в период 30 – 6 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны пассажир получит скидку в размере 35 процентов.

При покупке билета в плацкартные вагоны: в период от 45 до 31 суток до даты отправки поезда скидка предоставляется в размере 35 процентов, от 30 до 6 суток – 25 процентов.

При покупке билета за 5 суток и менее дней до отправления поезда пассажир может получить надбавку в размере 5 процентов.

АК "Узбекистон темир йуллари" уточняет, что при оформлении проездных документов в рамках внутригосударственного сообщения (в пределах одной страны), а также для проезда организованных групп пассажиров указанные скидки не применяются.

Указанные скидки применяются между железнодорожными администрациями открытого акционерного общества "Российские железные дороги", акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темир жолы" и акционерным обществом "Узбекистон темир йуллари".

(Автор: Диана Алиева)

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