В Азербайджане вступили в силу новые таможенные пошлины

БАКУ /Trend/ - С первого января 2018 года в Азербайджане вступила в силу новая система таможенных пошлин.

Новые пошлины будут регулироваться «Номенклатурой товаров внешнеэкономической деятельности, таможенными ставками на импорт и экспорт». В связи с этим теряют силу два документа - «Ставки импортных таможенных пошлин на товары, ввозимые на территорию Азербайджана» и «Список товаров, к которым применяются экспортные таможенные пошлины и ставки таможенных пошлин на экспорт».

Вступившая в силу с этого года новая система является трехступенчатой. С 2001 года в Азербайджане действовали семь ставок - “0”, “0,5”, “1”, “3”, “5”, “10” и “15” процентов. Теперь же, с этого года, остаются только три ставки - “0”, “5” и “15” процентов.

Большую часть товаров производственного назначения (сырье и оборудование) с этого года облагаются по нулевой ставке, в том числе даже те, с которых раньше взималась таможенная пошлина в 0,5 процента. Это касается тех видов товарных групп (в частности, 84 и 85 группы), которые уже, по распоряжению Кабинета министров, при импорте облагаются НДС по нулевой ставке.

Таможенной ставкой в пять процентов облагаются полуфабрикаты. Что касается готовой продукции, то ставка по ним, повысилась до 15 процентов.

В частности, с этого года введены новые таможенные пошлины на импорт легковых автомобилей. Согласно новым тарифам, пошлина на импорт новых легковых автомобилей с объемом двигателя 1500 и выше составит 0,7 доллара за каждый кубический сантиметр, для подержанных автомобилей с такими же объемами двигателя - 1,2 доллара за каждый кубический сантиметр.

Ранее таможенная пошлина на импорт новых автомобилей с объемом двигателя от 1500 и более кубических сантиметров составляла 0,4 доллара, а для подержанных автомобилей - 0,7 доллара. Для новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя менее 1500 кубических сантиметров импортная таможенная пошлина сохранилась прежней - на уровне 0,4 и 0,7 доллара соответственно.

Также, к примеру, ставка в 15 процентов вводится на импорт различных изделий из золота и серебра. Ставка на импорт книг, журналов, газет, брошюр и других печатной продукции повысилась с трех до пяти процентов. При этом освобожден от пошлин импорт бумаги, используемой для изготовления газет. От импортных пошлин освобождены также ряд продукции из пластмассы, детали музыкальных инструментов, вертолеты, самолеты, ряд сортов живой рыбы. Для некоторых товаров, например, детского питания, пошлины на импорт снижены.

С обновленным списком таможенных пошлин на импорт и экспорт различной продукции можно ознакомиться по этой ссылке: «Номенклатура товаров внешнеэкономической деятельности, таможенные ставки на импорт и экспорт»

Как ранее отмечалось, решение принято для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности путем модернизации механизма таможенной тарификации, усиления государственной поддержки внутреннего производства и ненефтяного экспорта, защиты внутреннего рынка, а также для перехода на систему с меньшим числом таможенных пошлин.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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