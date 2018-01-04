Порадуй себя с Kapital Bank!

4 января 2018 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank по случаю наступившего нового года продолжает предлагать клиентам льготную кампанию по кредитам, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

В рамках кампании, клиенты, подавшие заявку на кредит в Kapital Bank, получают скидку по годовой процентной ставке на три процента, с двухмесячной льготной просрочкой кредита и бесплатной BirKart в подарок. Также кредит до 8 000 манатов может оформляться без поручителя. Акция продлится до 15 января 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от трех до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию через Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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