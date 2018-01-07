Азербайджан и Нидерланды могут участвовать в совместных сельхозпроектах (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Нидерланды могут открыть совместные торговые дома с целью продемонстрировать преимущество сотрудничества в сельском хозяйстве и во многих других сферах, а также проинформировать заинтересованные компании обеих стран о возможности участия в совместных сельскохозяйственных проектах. Об этом Trend сказал посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

"Мы думаем об этом, мы бы очень хотели провести работу в данном направлении", - сказал дипломат.

Он подчеркнул важность функционирования агропромышленного комплекса в Азербайджане, где различные страны демонстрируют свою сельскохозяйственную продукцию и технологии.

"Мы по-прежнему ведем переговоры с предпринимателями как в Азербайджане, так и в Нидерландах, чтобы узнать, можем ли мы сделать презентацию сельхозпродукции Азербайджана в Нидерландах. Это предоставило бы отличную возможность, чтобы люди могли видеть результат нашего сотрудничества", - сказал Керверс.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь-ноябрь 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Нидерландами составил 165,44 миллиона долларов, что на 57,1 процента превышает показатель аналогичного периода 2016 года. (Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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