Риэлторы не ожидают серьезных изменений на рынке недвижимости Казахстана

БАКУ /Trend/ - Президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Елена Грива считает, что в наступившем 2018 году не стоит ожидать серьезных изменений в ценообразовании на рынке недвижимости, сообщает «Казинформ».

«Сезонного изменения цен нет уже несколько лет. Цены изменяются в зависимости от экономических факторов спроса. При рассмотрении тенденции развития этих факторов в 2018 году цены на недвижимость не продемонстрируют особых изменений», - сказала Грива.

В 2017 году граждане Казахстана наблюдали относительную стабильность на первичном рынке недвижимости и снижение на вторичном рынке.

В новостройках Астаны цена стабильно находилась на уровне 318 тысяч тенге за квадратный метр. В Алматы цены на новое жилье колебались в коридоре 430-450 тысяч тенге, и средняя цена квадратного метра в алматинских новостройках на конец года составила около 438 тысяч тенге. Цены на вторичное жилье в 2017 году в Алматы и Астане снизились в среднем на 5-8 процентов, в то время как в некоторых регионах снижение цен достигало 10-11 процентов.

Сохранение цен на уровне 2017 года, по мнению главы Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана, станет возможным также благодаря вводу в действие новых госпрограмм в сфере недвижимости, дальнейшее осваивание уже введенных.

По мнению вице-президента Объединенной ассоциации риэлторов Нины Лукьяненко, рынок жилья в 2018 году будет стимулировать количество предложений, миграционные потоки - в города прибывает достаточное количество людей, финансовая грамотность и финансовая обеспеченность семей и другие факторы экономического характера.

В 2018-м году, по мнению Лукьяненко, спрос останется на высоком уровне, но гораздо важнее, чтобы этот спрос был платежеспособным. Только в этом случае будем наблюдать дальнейшее позитивное движение. Все также будут популярными квартиры небольшой квадратуры, которые будут приобретаться с целью личного пользования.

«Если произвести детальный анализ рынка жилой недвижимости - то в целом по Казахстану в среднем около 70 процентов сделок проходит по квартирам. Для Алматы и Астаны этот показатель значительно выше: Астана – 95 процентов сделок составляют квартиры, Алматы – 85 процентов квартиры, оставшаяся часть приходится на частные домовладения. Обратную тенденцию наглядно демонстрируют Кызылординская и Северо-Казахстанская области - 30-40 процентов составляют квартиры и остальную долю занимают частные домовладения», - говорит Нина Лукьяненко. Эксперт уверена, что не стоит ждать серьезных изменений или из ряда вон выходящих событий, поэтому рекомендует потенциальным покупателям и продавцам приступать к реализации своих задумок, так как риск продать слишком дешево или купить крайне дорого отсутствует, если покупатель верно распланировал свои действия. «Переоцененная недвижимость продолжит корректировку цен в сторону понижения. В остальном сохранятся тенденции текущего года. Увеличение числа продаж не может быть бесконечным. Важно уметь и понимать значение самих показателей рынка. Если в 2017 году рост числа сделок составил почти 30 процентов , то ожидать такого же показателя в следующем году как минимум неразумно», - говорит Нина Лукьяненко.

В Декабре Средняя цена предложения квартир в столице составила 351,2 тысячи тенге или 1059 долларов США за квадратный метр. Отмечается рост средних цен на 1 процент, как за квадратный метр жилья, так и в среднем за квартиру. Долларовые ценовые колебания менее значительные.

Средние цены предложений на рынке жилья Алматы снизились в декабре на 0,6 процента. Индекс цен составил 347 025 тенге за квадратный метр, что на 2 050 тенге меньше, чем в ноябре. Таким образом, впервые за последние 2 месяца (с сентября) отрицательная динамика вернулась в южную столицy Казахстана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (декабрь 2016 года) нынешний уровень цен оказался ниже на 5,3 процента.

(Официальный курс на 8 января 2018 года составляет 330 KZT/USD)

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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