В Узбекистане внедрена процедура банкротства физлиц

8 января 2018 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 1 января 2018 года внедрена процедура банкротства физических лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя.

Процедура предусмотрена законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием налогового администрирования».

В соответствии с поправками, может быть признано банкротом в установленном порядке "физическое лицо, утратившее статус индивидуального предпринимателя или осуществлявшее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, которое не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие требования вытекают из его предыдущей предпринимательской деятельности".

Согласно закону, правом на подачу заявления о признании должника — индивидуального предпринимателя или физического лица, утратившего статус индивидуального предпринимателя, — банкротом обладают кредиторы, за исключением кредиторов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также по иным требованиям личного характера.

Закон вступил в силу с 1 января 2018 года.

По данным Государственного налогового комитета Узбекистана, на 1 июля 2017 года налоговая задолженность 158 тысяч граждан, утративших статус частного предпринимателя, и граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, составляла 105,9 миллиарда сумов.

Официальный курс на 8 января составляет 8136,67 UZS/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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