В Казахстане увеличился минимальный размер уставного капитала для обменных пунктов

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана утвердил поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой.

Поправки утверждены постановлением правления Национального банка от 27 сентября 2017 года.

«Постановление предусматривает увеличение минимального размера уставного капитала уполномоченных организаций. В соответствии с постановлением минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет 30 миллионов тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городах Астана и Алматы, 20 миллионов тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей, 10 миллионов тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения», - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что постановление разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и иными законодательными актами и обеспечивает функционирование на рынке наличной иностранной валюты организаций, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, с достаточной капитализацией, способных обеспечить безопасный уровень сервиса для населения как потребителя финансовых услуг.

Количество обменных пунктов в Казахстане за год к концу октября 2017 года увеличилось на 81, до 2952 единиц. Годом ранее их количество уменьшилось на 92. При этом число обменных пунктов, принадлежащих банкам, составляет 64,4% от общего числа, или 1900 единиц, рост за год - на 29 единиц. До этого два года подряд их количество уменьшалось: на 156 к концу октября 2015 года и на 119 - к концу октября 2016 года.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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