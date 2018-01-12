Где вкладчики азербайджанского Demirbank смогут получить свои компенсации?

12 января 2018 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вкладчики азербайджанского Demirbank, лицензия которого была отозвана в декабре прошлого года, смогут получить свои компенсации в 26 филиалах Kapital bank, сообщает в пятницу Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Согласно сообщению, для выдачи компенсаций привлечено семь городских и 19 региональных филиалов Kapital bank. С полным списком филиалов можно ознакомиться по ссылке

Как сообщалось ранее, компенсации вкладчикам закрывшегося Demirbank начнут выплачиваться с первого февраля 2018 года.

Размер компенсируемых вкладов в Demirbank составляет 63,5 миллиона манатов, а некомпенсируемых депозитов - 28,3 миллиона манатов.

Согласно первичной оценке, проведенной в банке, всего у Demirbank было 55 213 вкладчиков. При этом размер вкладов у большей части (52 732 человека) клиентов не превышает одной тысячи манатов.

Лицензия Demirbank отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.

В настоящее время верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на 12 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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