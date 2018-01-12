Сахиль Бабаев: Крупные инвестиции в экономику - знак доверия к Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Большой объем зарубежных инвестиций, вложенных в экономику страны, показывает доверие зарубежных государств к Азербайджану, сказал в пятницу Trend заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, инвесторы в период кризиса предпочитают вкладывать средства в стабильные страны.

“Конечно, в период глобального финансового кризиса инвестиции вкладываются в страны, стабильные в политическом и экономическом плане. Учитывая данную тенденцию, факт того, что в Азербайджан в 2017 году было вложено 14,6 миллиарда долларов зарубежных инвестиций, является большим достижением. Это показатель доверия к экономике страны, политической стабильности в Азербайджане”, - сказал замминистра.

Бабаев отметил, что правительство Азербайджана будет продолжать работу по усовершенствованию бизнес-среды с тем, чтобы в текущем году объем инвестиций в страну не уменьшился.

“Нашей главной целью является то, чтобы в текущем году в страну было инвестировано еще 15 миллиардов долларов. В стране ведется большая работа, улучшается бизнес-среда, предпринимателям предоставляются льготы. Все это делается для увеличения доверия зарубежных стран к Азербайджану и увеличения инвестиций в страну", - сказал Бабаев.

Как, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам, привлечение в течение года инвестиций на сумму около 15 миллиардов долларов является большим достижением.

«Это тоже прекрасный показатель, свидетельствующий о том, что как местные, так и иностранные инвесторы заинтересованы во вложении средств в нашу страну. Одновременно это является проявлением отмеченной мною стабильности, так как в сложившейся сегодня в мире финансовой и экономической ситуации многие инвесторы считают вложение средств в зарубежные страны не очень приемлемым. Иностранные инвестиции вкладываются только в стабильные страны, страны, имеющие прекрасное будущее. Поэтому привлечение в течение года инвестиций на сумму около 15 миллиардов долларов, считаю, является большим достижением”, - сказал глава государства.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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