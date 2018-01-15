Снижена базовая ставка Нацбанка Казахстана

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 9,75 процента с симметричным коридором колебаний +/-1 процент. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Национального банка.

По словам председателя Национального банка Данияра Акишева, ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 10,75 процента, а по операциям изъятия ликвидности — 8,75 процента. Впервые с момента введения базовой ставки ее уровень достиг однозначной величины.

«Напомню, что еще год назад, в январе 2017 года, базовая ставка составляла 12 процентов. Решение по снижению базовой ставки обусловлено положительными итогами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в 2018 году. Оно подтверждает уверенность Национального банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5−7 процентов в 2018 году и в постепенном достижении среднесрочной цели в четыре процентов в 2020 году. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризисного управления на денежном рынке к периоду восстановления и усиления действенности каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции», — сказал Акишев на пресс-брифинге.

Глава финрегулятора отметил, что Национальный банк не исключает дальнейшего снижения базовой ставки в 2018 году. «Смягчение денежно-кредитной политики продолжится, если условия торговли и ситуация в странах — торговых партнерах останутся позитивными, тренды, которые способствовали улучшению ситуации в экономике Казахстана в 2017 году, продолжатся и в текущем году, и в целом прогнозная и фактическая динамика инфляции будут соответствовать друг другу», - сказал он.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года в 17:00 по времени Астаны.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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