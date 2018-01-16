Центробанк Узбекистана в 2018 г. сохранит жесткий курс денежно-кредитной политики

16 января 2018 19:33 (UTC+04:00)

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