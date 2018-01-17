Биткоин торгуется ниже отметки в десять тысяч долларов

17 января 2018 19:57 (UTC+04:00)

Рынок цифровых валют продолжает свое падение на 20-30% на новостях из Китая и Южной Кореи, при этом биткоин (bitcoin) торгуется на отметке ниже 10 тысяч долларов впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 18.02 мск биткоин дешевел на 20,07%, до 9,6 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 19,49%, до 9,4 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин снижался в цене на 16,66%, до 9,5 тысячи долларов.

Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 27,62%, до 804,8 доллара, Ripple — на 33,24%, до 0,93 доллара, Bitcoin Cash — на 27,5%, до 1,4 тысячи доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 385,5 миллиарда долларов, сократившись с 15 января примерно в 1,8 раза.

"Поток новостей в значительной степени влияет на настроения, а мощного позитивного толчка для рынка явно не хватает", — приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного стратега IG Криса Уэстона (Chris Weston).

При этом крупные компании продолжают наращивать потенциал в сфере применения технологии блокчейн (технологии распределенного реестра — ред.). Во вторник американская IBM и датский транспортный конгломерат A.P. Moeller-Maersk A/S, крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок, сообщили о запуске торговой платформы для судоходной отрасли на основе блокчейн. По прогнозам, проект может существенно упростить, ускорить и обезопасить логистику в сфере грузоперевозок.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Курс биткойна упал ниже $12 тыс., опустившись до минимумов с начала декабря
Бизнес 16 января 15:00
Биткоин дешевеет на опасениях из-за идеи регулирования криптовалют
Бизнес 16 января 09:34
Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram
В мире 14 января 14:31
Биткоин дорожает после опровержения запрета криптовалют в Южной Корее
Бизнес 12 января 11:47
Биткоин может стать "реальной валютой", считают аналитики Goldman Sachs
В мире 11 января 21:22
Министр экономики Турции призвал воздержаться от использования криптовалют
Бизнес 11 января 13:12
Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов
Бизнес 11 января 09:54
Стоимость биткоина снижается на фоне внимания к новым криптовалютам
Бизнес 10 января 10:58
Цукерберг заявил о возможном использовании криптовалют в сервисах Facebook
В мире 5 января 01:00
Муфтий Египта: Биткоин запрещен исламом
Арабские страны 3 января 12:29
Биткоин впервые с 2015 года стартовал с падения
Бизнес 2 января 09:52
Британская мусорная компания начала принимать биткоины
Европа 28 декабря 2017 19:54
Биткоин дешевеет на опасениях высокой волатильности криптовалюты
Другие страны 27 декабря 2017 23:54
В Сингапуре внедрят прокат велосипедов за биткоины
В мире 27 декабря 2017 11:09
Курс биткоина растет после рекордного падения
Экономика 27 декабря 2017 09:56
В Юго-Восточной Азии зафиксировали подозрительные транзакции с биткоином
В мире 27 декабря 2017 09:23
Курс биткоина перешел к росту после недельного падения
Бизнес 26 декабря 2017 00:38
Биткоин дешевеет на фоне запланированного изменения протокола
Экономика 25 декабря 2017 12:14