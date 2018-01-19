От транспорта до энергетики: приоритеты сотрудничества Азербайджана и Литвы (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Литва обладают большим потенциалом для развития отношений в сферах транспорта, продовольствия, энергетики, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является важным экономическим партнером Литвы. "На конец 2017 года прямые инвестиции из Азербайджана в Литву составили 1,86 миллиона евро. Эти средства были направлены в сферы недвижимости, кейтеринговых услуг, а также профессиональной и академической деятельности", - отметил Синкявичюс.

По словам министра, благодаря своему чрезвычайно удобному географическому положению Литва является привлекательным местом для транспортных и логистических проектов.

"Более того, существуют большие возможности для расширения двустороннего сотрудничества в сферах инженерии, электроники, ИКТ, биотехнологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, где Литва обладает большим потенциалом и может предложить инвесторам привлекательные инвестиционные пакеты по созданию производственных и сервисных компаний", - сказал министр.

В числе преимуществ инвестиционной среды Литвы, отметил Синкявичюс, высококачественное производство, глубокие технические знания и хорошо образованная рабочая сила.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Литвой в 2017 году составил почти 26,2 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт литовской продукции. За год товарооборот между двумя странами вырос на 51,8 процента.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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