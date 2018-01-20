Китай увеличивает поставки грузов в Европу через Азербайджан

20 января 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Городской округ Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) начал поставки грузов через территорию Азербайджана в Европу, сообщают в субботу китайские СМИ.

Первый грузовой поезд с инженерным оборудованием и другими товарами выехал из Урумчи накануне. Как отмечают СМИ, поезд с грузом, который планируется доставить в Европу по транспортному коридору "Восток-Запад", остановится в порту Казахстана, а затем груз по морю будет доставлен до Баку и дальше в Европу.

Общая протяженность маршрута составит 4 186 километров. Грузы будут доставлены из Китая в Европу за восемь дней.

СМИ сообщают, что всего в 2018 году из Урумчи в Европу планируется направить 1400 поездов с грузом. По данным Китайской железнодорожной корпорации, в прошлом году из Китая в Европу были доставлены свыше трех тысяч поездов с различными грузами, а в этом году их число планируется увеличить до четырех тысяч.

Транспортный коридор "Восток-Запад" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) предназначен для поставок грузов как из Китая в Европу через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, так и в обратном направлении. Управление и развитие маршрута осуществляется консорциумом, созданным странами-участницами: в Китае — "Китайские железные дороги", в Казахстане – KTZ Express, на Каспии – "Азербайджанское каспийское морское пароходство", в Азербайджане — ADY Express, в Грузии — Trans Caucasus Terminals.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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