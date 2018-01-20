Китай увеличивает поставки грузов в Европу через Азербайджан

Общая протяженность маршрута составит 4 186 километров. Грузы будут доставлены из Китая в Европу за восемь дней.

СМИ сообщают, что всего в 2018 году из Урумчи в Европу планируется направить 1400 поездов с грузом. По данным Китайской железнодорожной корпорации, в прошлом году из Китая в Европу были доставлены свыше трех тысяч поездов с различными грузами, а в этом году их число планируется увеличить до четырех тысяч.