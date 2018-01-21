В Германии отзывают 127 тысяч дизельных Audi

21 января 2018 03:38 (UTC+04:00)

Федеральное автомобильное управление Германии приказало в обязательном порядке отозвать 127 тысяч новых моделей Audi с дизельным двигателем V6 TDI из-за скандала с выбросами выхлопных газов, пишет издание Bild am Sonntag, передает РИА Новости.

Сообщается, что власти ФРГ зафиксировали в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 "незаконные механизмы отключения систем очистки". Помимо этого, в ведомстве грозятся запретить продажу автомобилей Audi A8, вышедших раньше середины 2017 года.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Летом минувшего года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

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