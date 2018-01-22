GM Uzbekistan прекращает сборку одной из моделей

БАКУ /Trend/ - Сборка автомобилей Chevrolet Orlando на производственных мощностях АО GM Uzbekistan будет завершена в первом квартале 2018 года, сообщила компания в понедельник.

Решение принято в соответствии с глобальной стратегией General Motors по обновлению модельного ряда.

GM Uzbekistan начало выпуск семиместного минивэна Chevrolet Orlando в 2014 году. Машина собиралась на заводе предприятия в Хорезмской области.

В связи с окончанием производства прекращена регистрация заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели. При этом GM Uzbekistan подчеркивает, что поставка автомобилей покупателям, оформившим заявки на получение контрактов или заключившим договора, будет выполнена в полном объеме и в сроки, указанные в договорах.

На сегодня в структуре GM Uzbekistan находятся три автомобильных завода, в частности в Асаке (Андижанская обл.) мощностью 250 тысяч автомобилей, в Питнаке (Хорезмская обл.) – 40 тысяч и в Ташкенте – 10 тысяч.

Выпуск автомобилей АО «General Motors Uzbekistan» уменьшился в 2017 году на 7,4 процента и составил чуть более 82 тысяч, тогда как в 2016 году производство снизилось на 52,5 процента, в 2015 году – на 24,5 процента.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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