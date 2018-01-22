Пекин превратится в китайский центр конференций и выставок

22 января 2018 19:04 (UTC+04:00)

Пекин разработал политику превращения города в общенациональный центр конференций и выставок. Об этом сообщили агентству Синьхуа в городском комитете коммерции.

На днях в Пекине был опубликован документ о содействии инновационному развитию выставочного бизнеса, согласно которому в 2020 году в столице пройдет 200 выставок международного характера, будут созданы 1-2 выставочные корпорации с международной конкурентоспособностью, а также планируется провести 3-5 общеизвестных специальных конференций и выставок, имеющих глобальное влияние.

В соответствии с документом, в 2035 году количество международных выставок, которые пройдут в Пекине, увеличится до 250, выставочный бизнес столицы достигнет передового мирового уровня по таким показателям как специализация, интернационализация, брендизация, информатизация, международное влияние и общая конкурентоспособность.

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