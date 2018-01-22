Прямой авиарейс свяжет Брюссель с еще одним китайским городом

22 января 2018 19:18 (UTC+04:00)

Авиакомпания "Хайнаньские авиалинии" откроет прямой рейс, который свяжет южнокитайский город Шэньчжэнь со столицей Бельгии Брюсселем, сообщает агентство Синьхуа.

Полеты по новому маршруту начнут осуществляться с 20 марта и будут выполняться по вторникам и четвергам самолетом "Боинг 787".

Ранее "Хайнаньские авиалинии" уже открыли авиарейсы в Брюссель из Пекина и Шанхая.

Китай увеличивает число транспортных маршрутов, ведущих в Европу, на фоне наблюдающегося бума в культурных обменах и туризме.

В 2016 году страны ЕС посетили около 3,5 млн китайцев, потративших в этих поездах около 11,49 млрд долларов США. В то же время Китай посетили свыше 3,1 млн граждан ЕС, потративших на это 14,17 млрд долларов.

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