Официальный курс маната к мировым валютам на 26 января (Версия 2)

26 января 2018 09:50 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:27)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 января установлен на уровне 1,7001 и 2,1119 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

26.01.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.1119

1 австралийский доллар

1 AUD

1.369

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0869

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8602

1 бразильский реал

1 BRL

0.54

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1429

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1596

1 чешская крона

1 CZK

0.0833

1 чилийский песо

1 CLP

0.2835

1 китайский юань

1 CNY

0.2686

1 датская крона

1 DKK

0.2837

1 грузинский лари

1 GEL

0.6828

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0268

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.4108

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.2149

1 швейцарский франк

1 CHF

1.8089

1 израильский шекель

1 ILS

0.5011

1 канадский доллар

1 CAD

1.3759

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6765

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4387

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0915

1 молдавская лея

1 MDL

0.1017

1 египетский фунт

1 EGP

0.0961

1 норвежская крона

1 NOK

0.2201

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.5097

1 российский рубль

1 RUB

0.0304

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2996

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4732

1 турецкая лира

1 TRY

0.4524

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0584

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1929

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4864

1 украинская гривна

1 UAH

0.0592

100 японских иен

100 JPY

1.5538

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2474

Золото (1 унция)

1 XAU

2303.5505

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.5987

Платина (1 унция)

1 XPT

1734.102

Палладий (1 унция)

1 XPD

1870.11

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