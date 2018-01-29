Китайские инвесторы построят в Казахстане цементный завод

БАКУ /Trend/ - Китайская компания «Gezhouba Group Cement Co., Ltd.» планирует ввести в эксплуатацию цементный завод в Кызылординской области Казахстана в декабре 2018 года.

Об этом в понедельник казахским журналистам в рамках встречи с руководителем Кызылординской области Крымбеком Кушербаевым сказал глава китайской компании «Gezhouba Group Cement Co., Ltd.» Ли Мин.

Стороны обсудили ход строительства китайской компанией цементного завода в Кызылординской области, в том числе вопросы доступа к месторождению песка, газификации, электроснабжения, транспортной инфраструктуры и другие рабочие аспекты, передает Казинформ.

Наряду с проектом строящегося завода в Шиели, Кушербаев предложил «Gezhouba Group Cement Co., Ltd.» изучить перспективы строительства второго цементного завода мощностью 750 тысяч тонн в год в Жанакорганском районе, что находится в 60 километрах от Шиели.

Напомним, что проектная мощность завода в Шиели составит один миллион тонн в год. Под проект отведен земельный участок площадью 50 га, из которых 46 га - непосредственно под завод и четыре га - под строительство социальных объектов для сотрудников.

Продукция предприятия будет поставляться в страны Евразийского экономического союза, СНГ и КНР. Для реализации проекта ТОО «Корпорация DANAKE» и китайской компанией «Gezhouba Group Cement Co. Ltd» создано совместное предприятие ТОО «Компания Гежуба Шиели цемент».

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.