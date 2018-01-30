Saxo Bank: Цены на сырьевые товары растут на фоне падения курса доллара США

БАКУ /Trend/ - Снижение курса доллара на протяжении семи недель подряд поддержала позитивную динамику на сырьевом рынке, особенно в энергетическом секторе и на рынке драгоценных металлов.

Об этом Trend во вторник сказал глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, снижение курса доллара достигла кульминационной точки на этой неделе, когда спотовый индекс доллара Bloomberg, который отражает поведение доллара по сравнению с десятью ведущими валютами, включая китайский юань, достиг нового трехлетнего минимума.

Хансен отмечает, что сырая нефть продолжила рост, найдя поддержку в слабости доллара, благоприятных заявлениях Саудовской Аравии и России и продолжающемся сокращении запасов сырой нефти в США.

"Рост цен приостановился только после того, как сырая нефть и марки WTI, и марки Brent восстановила половину от потери в цене, произошедшей в период активной распродажи с 2014 по 2016 годов", - сказал эксперт.

По мнению Хансена, сочетание сезонного замедления темпов роста спроса на переработку и рост запасов бензина, вызванный снижением спроса в зимние месяцы и продолжающимся ростом производства, вероятно, скоро поставит на паузу рекордный период еженедельных сокращений запасов сырой нефти.

"Когда это произойдет, рынок, вероятно, обратит свое внимание на безудержный рост производства в США, объемы которого скоро могут превысить отметку 10 миллионов баррелей в день. В сочетании с рекордной длинной позицией, близкой к 1,1 миллиарда баррелей, удерживаемой на спекулятивных счетах, вероятно, это, как минимум, приведет к остановке и, возможно, корректировке. Учитывая влияние на цену нефти изменение предложения или спроса на несколько сотен тысяч баррелей в день, мы видим риск того, что, особенно в ближайшие месяцы, цены будут снижаться, и цены на сырую нефть марки Brent скорее всего, окажутся в диапазоне от 60 до 70 долларов вместо того, чтобы продолжать свой рост", - считает Хансен.

По его словам, ослабление доллара и все еще сочетающиеся с ним возобновившиеся геополитические риски, вероятно, могут стать основными источниками поддержки, из-за которых может не реализоваться прогноз снижения цен в первом квартале 2018 года.

"В краткосрочной перспективе недавние рекордно высокие цены на сырую нефть - 65 долларов за WTI и 70 долларов за Brent, будут обеспечивать поддержку, в то время как падение цен может стать сигналом возможного начала фазы корректировки", - отметил Хансен.

Эксперт сообщил, что золото достигло точки сопротивления на уровне 1366 долларов за унцию, прежде чем нашло продавцов и после того, как цены на него выросли на 130 долларов с 12 декабря прошлого года, и без существенного отката все больше складывается впечатление, что желтому металлу требуется консолидация.

"Базовый спрос остается высоким, и только значительное изменение нынешнего негативного прогноза по доллару может отрицательно повлиять на это настроение. Но на этом этапе не следует исключать здоровую коррекцию в обратном направлении, к уровню 1 316 долларов. Более долгосрочный график показывает, что прорыв на уровень выше 1 380 долларов за унцию может привести к тому, что золото устремится к уровню 1 484 долларов за унцию", - сказал Хансен.

Эксперт отмечает, что ослабление доллара также благоприятно повлияло на зерновой сектор, в котором были отмечены столь редкие для него признаки оживления. По его словам, это произошло при одновременном росте конкурентоспособности экспорта по долларовым контрактам и потребности в средствах на сокращение того, что до недавнего времени было рекордно короткой позицией в трех основных культурах – кукурузе, пшенице и сое.

"Это благоприятно сказалось на контрактах на зерновые, торгуемые на Чикагской бирже, но контрактам на продовольственную пшеницу, номинированным в евро и торгуемым на Парижской бирже, пришлось нелегко. С учетом негативных показателей, обусловленных текущим избытком предложения, которые не изменились существенным образом, еще не ясно, будет ли торговля в секторе идти по более высоким ценам только из-за соотношения курсов валют", - отметил Хансен.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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