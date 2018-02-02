ЕБРР готов увеличить финансирование Азербайджана в манатах (Эксклюзив)

2 февраля 2018 08:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжит выделять Азербайджану кредиты в национальной валюте, сообщили Trend в головном офисе ЕБРР.

"Мы планируем продолжить выдачу кредитов в национальной валюте в будущем, в том числе и в течение 2018 года. Но при этом необходимо наличие интереса со стороны наших клиентов", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что в конце 2017 года ЕБРР выделил в Азербайджане первый корпоративный кредит в национальной валюте. Кредит был выделен компании METAK, крупнейшему производителю пластиковых и металлических труб. Сумма кредита составила восемь миллионов евро в манатном эквиваленте.

Собеседник агентства также отметил, что ЕБРР по-прежнему нацелен на выпуск облигаций в манатах.

"Выпуск облигаций в национальной валюте в Азербайджане остается одной из наших целей, и мы продолжаем наши обсуждения с соответствующими органами. Нам нужно следить за рынком, так как есть много внешних факторов, которые влияют на наше решение", - отметил собеседник агентства, добавив, что в настоящее время не существует четких временных рамок по выпуску облигаций.

ЕБРР объявил о намерении выпустить в Азербайджане манатные облигации в 2016 году.

Ранее в местном представительстве ЕБРР Trend сообщили, что облигации в первую очередь будут продаваться внутри страны, а затем может быть рассмотрен вопрос их выпуска для размещения на зарубежных рынках.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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