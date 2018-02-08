Вкладчикам азербайджанского Demirbank выплачено свыше 40% компенсаций

БАКУ /Trend/ - По данным на седьмое февраля Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил застрахованным вкладчикам ОАО Demirbank, находящегося в процессе ликвидации, 27 миллионов манатов.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Фонда.

Напомним, что впервые выплаты компенсаций вкладчикам обанкротившихся банков осуществляются в безналичном формате. Вкладчики Demirbank могут получить компенсации посредством как системы мгновенных денежных переводов Xazri, так и именных дебетовых карт Kapital Bank.

Согласно информации, для выдачи компенсаций привлечены семь городских и 19 региональных филиалов Kapital Bank. C полным списком филиалов можно ознакомиться по ссылке: http://adif.az/?~/aze/news/full/1/1156/

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, размер компенсируемых вкладов в Demirbank составляет 63,5 миллиона манатов, некомпенсируемых депозитов - 28,3 миллиона манатов.

Согласно первичной оценке, проведенной в банке, всего у Demirbank было 55 213 вкладчиков. При этом размер вкладов у большей части (52 732 человека) клиентов не превышает одной тысячи манатов.

Лицензия Demirbank была отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала - ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.

В настоящее время верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на первое февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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