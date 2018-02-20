Казахстан утроил производство автомобилей

БАКУ /Trend/ - По итогам января текущего года в Казахстане произведено 2 105 автотранспортных средств на сумму 12,1 миллиарда тенге. Об этом сообщили в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель в 3,6 раза.

За отчетный период производство легковых автомобилей выросло в 3,7 раза, достигнув значения 2 041 единиц. Объемы производства грузовых автомобилей - 52 единицы превысило результаты годичной давности в 13 раз. Производство специализированной автотехники повторило январский результат минувшего года - 2 единицы. Выпуск автобусной техники сократился с 7 до 1 единицы.

Сбыт продукции казахстанских автозаводов по результатам первого месяца 2018 года достиг 1 340 единиц, что на 77,7 процента выше прошлогоднего значения (754 единиц). Рыночная доля предприятий автопрома Казахстана возросла до 41,2 процента против 30,5 процента в аналогичный период минувшего года.

Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает АО «АЗИЯ АВТО» – 915 проданных автомобилей, или 68,3 процента суммарного сбыта отечественной техники. ТОО «Сарыарка АвтоПром» реализовало 327 единиц (доля в сегменте – 24,4 процента). Следующее место в рейтинге сбыта отечественной автопродукции заняло ТОО «СемАЗ» (56 единиц; 4,2 процента), АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (21 единиц; 1,6 процента) и ТОО «Hyundai Trans Auto» (21 единиц; 1,6 процента).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили модели бренда Lada: Lada Granta (216 единиц), Lada 4x4 (212 единиц), Lada Largus (127 единиц) и Lada Vesta (110 единиц). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Ravon Nexia (88 единиц), KIA Sportage (86 единиц), Lada XRAY (70 единиц), Hyundai Tucson (62 единиц), Chevrolet Niva (40 единиц) и Hyundai Elantra (32 единиц).

Вклад предприятий отрасли в структуру ВВП республики по итогам десяти месяцев составил 12,1 миллиарда тенге, что в 2,4 раза выше показателя годичной давности и вдвое превосходит аналогичные цифры фармацевтической и легкой промышленности. Инвестиции предприятий автопрома в основной капитал в январе 2018 достигли 11,6 миллиона тенге.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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