Увеличилась прибыль "КазТрансГаза"

БАКУ /Trend/ - В 2017 году национальный оператор в сфере газа и газоснабжения "КазТрансГаз" существенно увеличил свои производственные показатели.

По предоставленной АО «КазТрансГаз» аудированной отчетности, консолидированный доход составил в 2017 году 662,4 миллиарда тенге, что на 77,5 миллиарда тенге больше, чем в 2016 году. При этом чистая прибыль группы компаний АО «КазТрансГаз» за отчетный период составила 74,8 миллиарда тенге, что выше запланированного на 23 миллиарда тенге.

Объем транспортировки газа по магистральным газопроводам увеличился на 12,7 миллиарда кубометров по сравнению с 2016 годом. Всего транспортировка газа за прошлый год составила 101 миллиард кубометров. Экспортная транспортировка природного топлива выросла на 34 процента и составила 17,7 миллиарда кубометров. На один миллиард кубометров увеличилась и внутренняя транспортировка газа, которая составила 17,4 миллиарда кубометров.

Международный транзит газа компании стал больше на 7,5 миллиарда кубометров по сравнению с позапрошлым годом и достиг 65,8 миллиарда кубометров.

Как сообщает АО «КазТрансГаз», добыча природного газа выросла с 327 миллионов кубометров в 2016 году до 344 миллионов кубометров.

Официальный курс на 2 марта - 321 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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